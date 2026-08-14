"هرمز لنا".. ترامب يلوح بإعلان المضيق منطقة تابعة للولايات المتحدة

وقال ، في تصريحات له،: "قريبًا جدًّا سأعلن منطقة تابعة للولايات المتحدة".‏واضاف: "الحصار البحري الذي نفرضه على فولاذي".وتابع "الحصار البحري متواصل ولن تعبر أي سفن إلا إذا سمحنا لها بذلك".