ترمب: سنوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
05:30 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
نائب ترامب: عودة الاستقرار لمضيق هرمز ستضمن استقرار أسعار النفط والغاز
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-573131-639223334338110256.webp
ترمب: سنوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران
دوليات
2026-08-14 | 15:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
324 شوهد
قال الرئيس الأميركي
دونالد
ترمب، إن
الولايات المتحدة
ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران.
وذكر
ترامب
، في تصريحات لشبكة «
فوكس
نيوز»، ان توقيت هذه الإجراءات لا يرتبط بانتخابات التجديد النصفي المقررة في
نوفمبر
المقبل.
وتزامن ذلك مع استمرار الحصار البحري الأميركي على
إيران
وتصاعد التوتر في
مضيق هرمز
، وسط تراجع حاد في حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
ترمب: سنواصل توجيه ضربات قوية لإيران ولن يكون أمامها سوى التراجع
09:47 | 2026-07-31
منتخب مصر يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة إيران
03:02 | 2026-06-23
الجزائر تتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الأردن في المونديال
17:48 | 2026-06-21
ضربة قوية لنيمار ومهلة أخيرة قبيل المشاركة بكأس العالم
09:45 | 2026-05-29
دونالد
ترامب
الولايات المتحدة
مضيق هرمز
نوفمبر
إيران
فوكس
ميرك
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يغادر الموجة الخمسينية واقل حرارة 41.. لا صيف يوم الاثنين
محليات
28.17%
02:33 | 2026-08-13
العراق يغادر الموجة الخمسينية واقل حرارة 41.. لا صيف يوم الاثنين
02:33 | 2026-08-13
ما حصل فجر اليوم في أربيل
أمن
27.92%
02:09 | 2026-08-14
ما حصل فجر اليوم في أربيل
02:09 | 2026-08-14
الدولار يواصل الانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم
اقتصاد
23.42%
03:35 | 2026-08-13
الدولار يواصل الانخفاض.. آخر تحديث لأسعار الصرف اليوم
03:35 | 2026-08-13
تصدع الجدران وانهيار بعضها واضرار بسيارات.. هزة أرضية تضرب منطقة عراقية
محليات
20.49%
02:31 | 2026-08-14
تصدع الجدران وانهيار بعضها واضرار بسيارات.. هزة أرضية تضرب منطقة عراقية
02:31 | 2026-08-14
المزيد
أحدث الحلقات
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-14
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
الأكثر مشاهدة
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-14
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-08-2026 | 2026
13:00 | 2026-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-14
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-14
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
علناً
النائب ضحى القصير - علناً م٥ - الحلقة ٩ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ١٥ الى ٢١ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
Live Talk
الاختلاف لا يلغي القدرة.. رسائل لتغيير نظرة المجتمع - Live Talk م٢ - الحلقة ٩٠ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
ناس وناس
باب المعظم في بغداد - الحلقة ١٠٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
صباحكم أحلى مع سلمى
بين المرأة والرجل 13-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-13
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
طل الصباح
زووم - شتسوي لو 12-8-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-12
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
عشرين
موجة جدلية حول القصـ.ف السعودي .. بين القاصـ.ف والمتقاعس! - عشرين م٥ - الحلقة ٥٦ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
استديو Noon
استديو نون 11-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-11
اخترنا لك
"هرمز لنا".. ترامب يلوح بإعلان المضيق منطقة تابعة للولايات المتحدة
15:57 | 2026-08-14
"المخا تحت النار".. الحوثيون يجددون استهداف الميناء وتصعيد يتسع على الساحل
13:41 | 2026-08-14
الحصار البحري على إيران.. واشنطن تغيّر مسار 62 سفينة وتعطّل 3
13:22 | 2026-08-14
أمريكا تستعد لتصنيع أغلى سفينة حربية في العالم.. "بي بي جي (إكس)"
12:42 | 2026-08-14
سنقاتل حتى آخر قطرة دم.. نعيم قاسم يوجه رسائل حادة للسلطة اللبنانية
12:34 | 2026-08-14
بريطانيا تخفض المساعدات لإفريقيا وسوريا بأكثر من 40% والسبب!
11:24 | 2026-08-14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.