ترمب: سنوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران

وذكر ، في تصريحات لشبكة « نيوز»، ان توقيت هذه الإجراءات لا يرتبط بانتخابات التجديد النصفي المقررة في المقبل.وتزامن ذلك مع استمرار الحصار البحري الأميركي على وتصاعد التوتر في ، وسط تراجع حاد في حركة الملاحة عبر الممر المائي الحيوي.