الحصار البحري على إيران.. واشنطن تغيّر مسار 62 سفينة وتعطّل 3

وقالت في بيان إن الإجراءات اتُخذت منذ استئناف الحصار البحري، مشيرة إلى أن العمليات شملت تغيير مسارات عشرات السفن التجارية وتعطيل ثلاث سفن.وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الإجراءات الأميركية في المياه المرتبطة بإيران، وتشديد الرقابة على حركة الملاحة والتجارة البحرية.