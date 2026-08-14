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بري: الاستقرار يعني إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب
دوليات
2026-08-14 | 09:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
36 شوهد
أكد رئيس
مجلس النواب
اللبناني
نبيه بري
للسفير الأمريكي لدى
لبنان
ميشيل
عيسى
أن مفتاح الاستقرار في إلزام
إسرائيل
بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية.
واستقبل رئيس
مجلس النواب
اللبناني اليوم في مقر الرئاسة الثانية في
عين التينة
ببيروت، السفير
عيسى
ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال
جوزيف
كليرفيلد.
واستعرض المجتمعون الأوضاع الميدانية في الجنوب وعمل المجموعة على ضوء البدء بتحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار
الجيش اللبناني
، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب اللبناني.
وأكد بري أن "مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام
إسرائيل
وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على
لبنان
والجنوب منذ
نوفمبر
عام 2024".
وأعلن بري أن "هذه الاعتداءات متواصلة وبشكل ممنهج تدميرا للقرى وتجريفا للحقول والمساحات الزراعية وحرقا للمناطق الحرجية، ناهيك عن استهداف المناطق التراثية والإرث الحضاري".
ومن جانبه، قال السفير عيسى، ردا على أسئلة الصحافيين بعد اللقاء، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل "مستمرّة وموعد الجولة التالية للمفاوضات لم يتمّ تحديده بعد"، واصفا الجو بأنه "إيجابي".
وردا على سؤال عن موعد توقف الحرب، قال
السفير الأمريكي
: "إن الحرب ستتوقف عندما يحين الوقت"، مضيفا: "قولوا لحزب الله أن يسلم سلاحه، فيتوقف كل شيء".
وحول المناطق التجريبية وإذا ما كان هناك مناطق أخرى، قال عيسى: "أولا علينا تحديد وضع المناطق الحالية وبعدها تأتي المناطق الأخرى".
وردا على سؤال عن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة في المناطق التجريبية، قال عيسى: "هناك لائحة من الدول نتكلم معها ولكن لم يتم حتى الآن تحديد أي دولة".
وأوضح عيسى أن الزيارة "تهدف إلى إطلاع الرئيس بري مباشرة على ما يجري، وشرح التطورات والخيارات المطروحة بعيدا عمّا يجري تداوله عبر وسائل الإعلام".
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