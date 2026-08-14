بري: الاستقرار يعني إلزام إسرائيل بوقف الحرب والانسحاب

واستقبل رئيس اللبناني اليوم في مقر الرئاسة الثانية في ببيروت، السفير ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال كليرفيلد.واستعرض المجتمعون الأوضاع الميدانية في الجنوب وعمل المجموعة على ضوء البدء بتحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار ، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب اللبناني.وأكد بري أن "مفتاح الاستقرار يبقى بإلزام وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لم توقف خروقاتها واعتداءاتها على والجنوب منذ عام 2024".وأعلن بري أن "هذه الاعتداءات متواصلة وبشكل ممنهج تدميرا للقرى وتجريفا للحقول والمساحات الزراعية وحرقا للمناطق الحرجية، ناهيك عن استهداف المناطق التراثية والإرث الحضاري".ومن جانبه، قال السفير عيسى، ردا على أسئلة الصحافيين بعد اللقاء، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل "مستمرّة وموعد الجولة التالية للمفاوضات لم يتمّ تحديده بعد"، واصفا الجو بأنه "إيجابي".وردا على سؤال عن موعد توقف الحرب، قال : "إن الحرب ستتوقف عندما يحين الوقت"، مضيفا: "قولوا لحزب الله أن يسلم سلاحه، فيتوقف كل شيء".وحول المناطق التجريبية وإذا ما كان هناك مناطق أخرى، قال عيسى: "أولا علينا تحديد وضع المناطق الحالية وبعدها تأتي المناطق الأخرى".وردا على سؤال عن الدول التي ستشارك في آلية المراقبة في المناطق التجريبية، قال عيسى: "هناك لائحة من الدول نتكلم معها ولكن لم يتم حتى الآن تحديد أي دولة".وأوضح عيسى أن الزيارة "تهدف إلى إطلاع الرئيس بري مباشرة على ما يجري، وشرح التطورات والخيارات المطروحة بعيدا عمّا يجري تداوله عبر وسائل الإعلام".