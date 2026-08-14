"أسوأ عدو لنفسه".. ترامب يهاجم نتنياهو والصداقة شارفت على الانتهاء

وأشارت المصادر إلى أن ، الذي كان مستشاروه المقربون واثقين في الأسابيع الأولى من الحرب على من أنه سيؤيد نتنياهو، بدأ يبتعد عنه تدريجيا مع تعثر الحرب واتساع الخلافات حول السياسات الخارجية، ليس فقط بشأن إيران، بل أيضاًبشأن وغزة، حيث وصف ترامب نتنياهو، في أحاديث خاصة، بأنه "أسوأ عدو لنفسه"، معبرا عن إحباطه من قراراته وسياساته.ويعتبر رفض نتنياهو العلني لخطة "مجلس السلام" التي طرحها ترامب لنزع سلاح "حماس" في غزة، أحدث حلقة في سلسلة خلافات بين الرجلين، رغم أن اعتبر تصريحات نتنياهو جزءا من السياسة الانتخابية وليس إعلانا سياسيا نهائيا، مع تأكيد مسؤول أمريكي أن تتفهم احتياجات نتنياهو السياسية، طالما أنه يواصل تنفيذ المطالب الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بتقييد الهجمات على غزة.وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تعهد نتنياهو خلال اتصال هاتفي مع مبعوث ترامب بإعطاء فرصة لخطة السلام، مع تقليص الضربات على غزة، وهو ما انعكس على الأرض بانخفاض ملحوظ في الهجمات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى الخط الأصفر، في حين يخطط كوشنر لزيارة الأسبوع المقبل لمناقشة الخطة مع نتنياهو ومسؤولين آخرين.وعلى صعيد الحملة الانتخابية، أعرب خصوم نتنياهو، بمن فيهم أيزنكوت ورئيسا الوزراء السابقان ويائير لبيد، عن قلقهم من احتمال تدخل ترامب لصالح نتنياهو، وبادروا بإرسال رسائل عبر قنوات خلفية لحث الرئيس على البقاء محايدا، في وقت يرى فيه مراقبون أن تراجع شعبية نتنياهو في الاستطلاعات قد يكون السبب وراء تردد ترامب في منحه تأييدا علنياً.وبرغم أن ترامب يتمتع بشعبية كبيرة في إسرائيل، إلا أن موقفه تآكل في الأشهر الأخيرة بسبب الاتفاق مع إيران وقيوده على العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما جعله يتجنب الإجابة بشكل قاطع عندما سُئل عدة مرات عما إذا كان يؤيد نتنياهو، مكتفيا بالإشادة به كـ"رئيس وزراء حرب عظيم" ولكن بصيغة الماضي، في إشارة إلى تردده في الالتزام بتأييد واضح.وتكتسب الانتخابات الإسرائيلية أهمية كبرى لأجندة ترامب في الشرق الأوسط خلال عاميه الأخيرين في منصبه، حيث يسعى لدفع خطة السلام في غزة، والتقدم في مفاوضات لبنان، وإبرام اتفاق أمني مع ، والأهم من ذلك التوسط لصفقة سلام تاريخية بين إسرائيل والسعودية، وسط حرص البيت الأبيض على عدم تكرار أخطاء 2019، عندما أدت الأزمات السياسية الإسرائيلية إلى تعطيل الدبلوماسية الإقليمية.