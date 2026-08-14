السعودية: يجب إيقاف الاعتداءات الإيرانية على السفن

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، "ندين بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية أثناء عبورهما ".وأضافت ان "استهداف ناقلتي شركة أدنوك الإماراتية تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية على السفن والناقلات"، محملة " مسؤولية استمرارها في هذه الاعتداءات ونطالب بوقفها فورا واحترام القوانين الدولية".