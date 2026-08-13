الولايات المتحدة تراجع الاستراتيجية النووية وتكشف عن هدفها

وأوضح كولبي، خلال إيجاز صحفي عقده، أن المراجعة "محدودة نسبيا"، وتركز بصورة أكبر على سيناريوهات محددة ومحتملة لاستخدام الأسلحة النووية.وأضاف: "من الواضح أن الهدف هنا، وأؤكد على ذلك، هو الحفاظ على الردع والاستقرار".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن كان منظما في السابق بما يتيح تنفيذ "عمليات لتغيير الأنظمة"، لكنه يتجه حاليا نحو ما وصفه بـ"وظيفة دفاعية وقائية"، مع التركيز على حماية السلامة الإقليمية لحلفاء .وتأتي تصريحات كولبي بعد تقرير نشرته شبكة "إن بي " الأسبوع الماضي، أفاد بأنه يعمل على إعداد استراتيجية نووية جديدة تتضمن إمكانية استخدام أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في حال اندلاع حرب إقليمية مع أو .ولم تصدر تفاصيل إضافية بشأن طبيعة المراجعة أو المتوقع لاستكمالها.