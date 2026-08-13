تعرض سفينتين لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز

ونقلت عن بيان صادر عن "أدنوك" تأكيدها تعرض سفينتين للهجوم أثناء عبورهما المضيق مساء الخميس 13 أغسطس.وأوضحت الشركة أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات، وتمت السيطرة على الوضع، وأهابت بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط وتجنّب تداول الشائعات.ويأتي هذا الهجوم الجديد في سياق تصاعد التوتر في ، حيث تتعرض السفن التجارية التي تعبر المضيق دون موافقة الإيراني لاستهداف متكرر على خلفية الحرب الدائرة بين وإيران.