الجيش الأمريكي يفقد 25% من أسطول مسيرات في الحرب مع إيران

وتقدر هذه الخسائر بأكثر من 1.3 مليار دولار، تضاف إلى قائمة متزايدة من الأسلحة والذخائر التي استنزفتها الحرب، بما في ذلك صواريخ "توماهوك" و" " و"ثاد".وتُستخدم طائرة MQ9 في عمليات الاستطلاع والضربات الموجهة، ويمكن أن تتراوح تكلفتها بين 30 و50 مليون دولار، حسب نوع أجهزة الاستشعار والأسلحة التي تحملها. وشهدت الطائرات استخداما كثيفا حول ، حيث أصبح الممر الملاحي نقطة اشتعال رئيسية، مما جعلها أهدافا سهلة للجيش الإيراني ووكلائه الإقليميين.