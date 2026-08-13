قتيل وجرحى بانفجار في ميناء روتردام الهولندي

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أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم الخميس، عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدة أشخاص آخرين، جراء انفجار وقع في ميناء .







كما فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة.

وأوضحت الفرق الأمنية وفرق الإنقاذ أنها هرعت إلى موقع الحادث في للتعامل مع تداعيات الانفجار ونقل المصابين.كما فتحت السلطات المختصة تحقيقاً لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة.