وزير العدل السوري: تطور ملحوظ في العلاقات العراقية السورية اقتصاديا وأمنيا

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أكد وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، ان العلاقات بين وسوريا تطورت لا سيما اقتصاديا وأمنيا.







وتابع، ان "سوريا تمر اليوم بمرحلة جديدة عنوانها بناء دولة القانون والمؤسسات". وقال الويس خلال اجتماعه من رئيس ، ان " تتطلع لتعاون أكبر بين ودمشق قضائيا وقانونيا".وتابع، ان "سوريا تمر اليوم بمرحلة جديدة عنوانها بناء دولة القانون والمؤسسات".