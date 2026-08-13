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عراقجي: الحرب على إيران كشفت أخطاء حسابات واشنطن
دوليات
2026-08-13 | 04:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
108 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
اكد
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي
، اليوم الخميس، ان الحرب على
إيران
كشفت أخطاء حسابات
واشنطن
.
وقال عراقجي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " لطالما أخطأت
الولايات المتحدة
في حساباتها بسبب قصور في الاستخبارات وخير مثال على ذلك: الحرب على
إيران
".
وتابع، ان " المعلومات الاستخباراتية المضللة أسوأ من الأخبار الكاذبة فاحذروا"، لافتا الى ان "الخطأ الأكبر ترتكبه أميركا في
مضيق هرمز
".
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