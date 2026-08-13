عراقجي: الحرب على إيران كشفت أخطاء حسابات واشنطن

وقال عراقجي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " لطالما أخطأت في حساباتها بسبب قصور في الاستخبارات وخير مثال على ذلك: الحرب على ".وتابع، ان " المعلومات الاستخباراتية المضللة أسوأ من الأخبار الكاذبة فاحذروا"، لافتا الى ان "الخطأ الأكبر ترتكبه أميركا في ".