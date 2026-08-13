كارولاين ليفيت تبدأ مهمة جديدة خارج البيت الأبيض

وقال ، إن ليفيت "ستغادر منصبها في نهاية الشهر لتتمكن من تمضية المزيد من الوقت مع طفليها الصغيرين الجميلين وعائلتها"، مضيفاً أنها ستصبح "أحد أبرز مستشاريّ من خارج الدائرة الرسمية، وصوتاً مؤثراً داخل الحزب الجمهوري".وتبلغ ليفيت 28 عاماً، وهي متحدثة باسم الرئاسة الأميركية على الإطلاق، وعُرفت بأنها من أبرز المدافعين عن ترامب، إذ اتسم أداؤها خلال المؤتمرات الصحافية بالتماسك والهجوم، وسط أجواء اتخذت في كثير من الأحيان طابعاً تصادمياً مع وسائل الإعلام.وفي أيار، أعلنت ليفيت ولادة طفلتها الثانية، بعدما كانت قد أرجأت إجازة الأمومة لأيام عقب محاولة اغتيال مزعومة استهدفت ترامب، عندما حاول مسلح اقتحام عشاء .وتأتي مغادرتها بعد أسابيع قليلة من عودتها إلى العمل، في وقت يواجه فيه ترامب تراجعاً مستمراً في معدلات التأييد، فيما يواجه الحزب الجمهوري خطر الهزيمة في انتخابات منتصف الولاية المقررة في تشرين الثاني.