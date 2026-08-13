مجهول يتحصن في منزل ويتبادل إطلاق النار مع الشرطة

وقالت شرطة غلينديل في بيان لها: "الوضع لا يزال ميدانيا ونشطا، والمشتبه به متحصن ويواصل إطلاق العيارات تجاه القوات، كما تعرضت عدة آليات شرطة لإصابات بقذائف".ودعت السلطات سكان الحي إلى البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها.وأظهرت مشاهد جوية بثتها قناة "SkyFOX" أضرارا مادية طالت واجهة المنزل وخلفيته، فيما شرعت فرق الاقتحام "SWAT" في محاولات متكررة لاقتحام الجزء الخلفي من المبنى باستخدام عرباتهم المصفحة.ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن هوية الرجل، ولا عن الأسباب التي أدت إلى إطلاقه النار، كما لم تورد أي معلومات حول وقوع إصابات بين الضباط أو المدنيين، في وقت تواصل فيه قوات الأمن جهودها لإنهاء الحصار.