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ارتفاع حصيلة زلزال كولومبيا العنيف إلى 241 قتيلا
دوليات
2026-08-12 | 17:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
58 شوهد
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب
كولومبيا
إلى 241 قتيلا، بالإضافة إلى 1762 جريحا، وفقا لرابطة "أسوكابيتاليس" الكولومبية.
وأوضحت الرابطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تشير آخر الإحصائيات إلى 241 حالة وفاة في البلاد، فضلا عن 1762 جريحا و279 مفقودا".
وأفادت الرابطة بأن حالة التأهب القصوى لا تزال سارية في البلاد عقب الزلزال خشية الهزات الارتدادية المتوقعة.
وقد تسبب الزلزال في انهيار 257 مبنى، وألحق أضرارا جسيمة بالمنازل والمدارس والطرق والمطارات وغيرها من البنى التحتية الحيوية.
ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، صباح يوم 10 آب الحالي، وكان مركزه في مقاطعة تشوكو، وشعر به سكان معظم أنحاء
كولومبيا
والدول المجاورة.
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