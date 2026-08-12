ارتفاع حصيلة زلزال كولومبيا العنيف إلى 241 قتيلا

وأوضحت الرابطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "تشير آخر الإحصائيات إلى 241 حالة وفاة في البلاد، فضلا عن 1762 جريحا و279 مفقودا".وأفادت الرابطة بأن حالة التأهب القصوى لا تزال سارية في البلاد عقب الزلزال خشية الهزات الارتدادية المتوقعة.وقد تسبب الزلزال في انهيار 257 مبنى، وألحق أضرارا جسيمة بالمنازل والمدارس والطرق والمطارات وغيرها من البنى التحتية الحيوية.ووقع الزلزال، الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، صباح يوم 10 آب الحالي، وكان مركزه في مقاطعة تشوكو، وشعر به سكان معظم أنحاء والدول المجاورة.