الولايات المتحدة تختبر سرا صاروخا في صحراء عربية

وذكرت تقارير أن شركة "كوفينانت" الناشئة في مجال الأمن والتي تتسم بالسرية، أجرت اختبارا حيا لصاروخ "كروز أنثيم" في منشأة الاختبار الجديدة التابعة للجيش الأمريكي في والمصممة لتسريع تطوير الذخائر الرخيصة.ووفق في إفريقيا "أفريكوم"، أجرت القوات الأمريكية والمغربية أول اختبار حي بالذخيرة الحية في منشأة تجريبية عسكرية حديثة الإنشاء بشمال إفريقيا.وذكرت في بيان أن الاختبار أجري ضمن فعاليات "مركز إفريقيا متعدد المجالات للتدريب والتجريب" (AMTEC) القريب من مدينة طانطان جنوب المملكة خلال الفترة الممتدة بين 3 إلى 7 أغسطس 2026.وأفادت بأن هذا العرض مثل علامة فارقة في التعاون الدفاعي بين والمغرب، حيث وسع فرص تقييم القدرات الناشئة في ظروف واقعية مع تسريع إيصال التقنيات الجديدة إلى القوات المشتركة.