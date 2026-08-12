واشنطن تتهم 11 شخصا بالاحتيال بهدف حصول صينيين على "غرين كارد"

وجاء في بيان وزارة العدل الأمريكية، التي تتولى مهام الادعاء العام في ، أن السلطات الأمريكية تعتقد أن المتهمين شاركوا في "مخطط احتيال زواج ضخم" بين مواطنين صينيين وأمريكيين بين عامي 2016 و2026.ووفقا للنيابة العامة، قدم أكثر من ألف شخص خدماتهم مقابل مدفوعات تصل إلى 100 ألف دولار.وأشار البيان إلى أنه تم توقيف المتهمين ومثولهم أمام المحكمة في 12 أغسطس، ويوجه الادعاء العام في لولاية إليهم تهم التآمر لارتكاب عمليات احتيال في مجال الهجرة، بالإضافة إلى التآمر لتسهيل الإقامة غير القانونية لأجانب على الأراضي الأمريكية، وفي حال إدانتهم بكلتا التهمتين، سيواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما.والبطاقة (الغرين ، تعرف رسميا ببطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة) هي وثيقة إثبات شخصية تؤكد الحق في الإقامة الدائمة داخل الولايات المتحدة، وتسمح بالعمل في البلاد للأفراد الذين لا يحملون جنسيتها.