إعلامي أمريكي: الولايات المتحدة مفلسة بسبب حجم ديونها

وأضاف ، أن " باتت أمة مثقلة بالديون لأنها تدين بأكثر مما تملك"، مشيرا إلى أن "أزمة الديون لا تقتصر على الحكومة، بل تمتد أيضا إلى المواطنين الأمريكيين".وقال إن "الأمريكيين يعيشون تحت وطأة الديون، ويتم تشجيعهم على الاستمرار في الاقتراض، في إشارة إلى ما يراه مشكلة أوسع في الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد".ويعد كارلسون من أبرز الإعلاميين الأمريكيين، إذ عمل في نيوز بين عامي 2016 و2023، قبل أن يطلق منصته الخاصة للبث ونشر المقابلات.كما سبق أن كان ضمن الدائرة المقربة من مستشاري الرئيس الأمريكي .