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تحذير من كارثة وشيكة على ساحل جزيرة عمانية بعد تسرب نفطي
دوليات
2026-08-12 | 13:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
48 شوهد
كشفت وكالات دولية وصور أقمار صناعية وجماعات بيئية أن التسرب النفطي الهائل في
الخليج
يتحول بسرعة إلى واحد من أسوأ حوادث التسرب في العالم منذ سنوات.
وأبلغت المنظمة
البحرية الدولية
التابعة للأمم المتحدة وفق "رويترز"، أن البقعة النفطية قبالة سواحل
عمان
الناتجة عن جنوح ناقلة النفط "كارولين بيزنغي" قد وصلت إلى اليابسة بحلول الأربعاء.
وقال جون آموس المتخصص في حوادث تسرب النفط والذي راجع صور الأقمار الصناعية، إن البقعة تغطي الآن مساحة تزيد عن 2000 كيلومتر مربع.
وكانت السفينة "كارولين بيزنغي" التي تحمل ما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي وتخضع لعقوبات دولية، قد جنحت في 30 يونيو قبالة جزيرة عمانية تشكل جزءا من محمية طبيعية بحرية.
وكانت السفينة قد أبلغت لأول مرة عن تعرضها لصعوبات قبالة سواحل
اليمن
في الثامن من يونيو، وقالت مصادر من القطاع البحري إن انفجارا وقع على متنها على ما يبدو ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وكشفت بيانات تتبع السفن أن "كارولين بيزينغي" عبرت
قناة السويس
في نهاية مايو قبل أن تبحر بالقرب من اليمن، حيث دخل الحوثيون المتحالفون مع
إيران
في حرب إقليمية أوسع نطاقا بين
الولايات المتحدة
وإسرائيل وإيران.
ويقول خبراء التأمين ومحللون إن شبكة معقدة من القواعد المتعلقة بالحرب والعقوبات التي تحكم الشحن البحري وحوادث تسرب النفط تعرقل بالفعل جهود الاستجابة، وقد تقف حائلا دون منع
كارثة
وشيكة.
وأبلغت صناديق التعويض الدولية عن التسرب النفطي (آي. أو. بي. سي)، وهي وكالة حكومية دولية معنية بالتعويضات عن حوادث التسرب من ناقلات النفط، أنها لن تشارك في تغطية تكاليف أعمال التطهير لأن الحادث يعامل على أنه "عمل حربي" وليس مجرد حادث عادي.
كما أن الناقلة التي يبلغ عمرها 25 عاما، غير مؤمن عليها لدى أي من شركات التأمين الغربية المعترف بها.
وذكر أموس المتخصص في حوادث تسرب النفط والرئيس التنفيذي لمنظمة "سكاي تروث" وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية، أن "السيناريو الكابوسي هو عدم حدوث استجابة ملائمة لمنع الأسوأ".
وأضاف أموس أنه في هذه الحالة ستستمر السفينة "في التفكك تحت وطأة الرياح والأمواج المتواصلة وستفقد حمولتها بالكامل، مما قد يؤدي إلى تسرب ما يتراوح بين 40 و50 مليون غالون".
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