تحذير من كارثة وشيكة على ساحل جزيرة عمانية بعد تسرب نفطي

وأبلغت المنظمة التابعة للأمم المتحدة وفق "رويترز"، أن البقعة النفطية قبالة سواحل الناتجة عن جنوح ناقلة النفط "كارولين بيزنغي" قد وصلت إلى اليابسة بحلول الأربعاء.وقال جون آموس المتخصص في حوادث تسرب النفط والذي راجع صور الأقمار الصناعية، إن البقعة تغطي الآن مساحة تزيد عن 2000 كيلومتر مربع.وكانت السفينة "كارولين بيزنغي" التي تحمل ما يقدر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي وتخضع لعقوبات دولية، قد جنحت في 30 يونيو قبالة جزيرة عمانية تشكل جزءا من محمية طبيعية بحرية.وكانت السفينة قد أبلغت لأول مرة عن تعرضها لصعوبات قبالة سواحل في الثامن ⁠من يونيو، وقالت مصادر من القطاع البحري إن انفجارا وقع على متنها على ما يبدو ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وكشفت بيانات تتبع السفن أن "كارولين بيزينغي" عبرت في نهاية مايو قبل أن تبحر بالقرب من اليمن، حيث دخل الحوثيون المتحالفون مع في حرب إقليمية أوسع نطاقا بين وإسرائيل وإيران.ويقول خبراء التأمين ومحللون إن شبكة معقدة من القواعد المتعلقة بالحرب والعقوبات التي تحكم الشحن البحري وحوادث تسرب النفط تعرقل بالفعل جهود الاستجابة، وقد تقف حائلا دون منع وشيكة.وأبلغت صناديق التعويض الدولية عن التسرب النفطي (آي. أو. بي. سي)، وهي وكالة حكومية دولية معنية بالتعويضات عن حوادث التسرب من ناقلات النفط، أنها لن تشارك في تغطية تكاليف أعمال التطهير لأن الحادث يعامل على أنه "عمل حربي" وليس مجرد حادث عادي.كما أن الناقلة التي يبلغ عمرها 25 عاما، غير مؤمن عليها لدى أي من شركات التأمين الغربية ‌المعترف بها.وذكر ⁠أموس المتخصص في حوادث تسرب النفط والرئيس التنفيذي لمنظمة "سكاي تروث" وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية، أن "السيناريو الكابوسي هو عدم حدوث استجابة ملائمة لمنع الأسوأ".وأضاف أموس أنه في هذه الحالة ستستمر السفينة "في التفكك تحت وطأة الرياح والأمواج المتواصلة وستفقد حمولتها بالكامل، مما قد يؤدي إلى تسرب ما يتراوح بين 40 و50 مليون غالون".