"الكسوف النادر".. أوروبا تعيش ليلة في وضح النهار

ومع اقتراب موعد الكسوف، توقفت حركة الناس في الشوارع والساحات والحقول، ورفعوا نظاراتهم الواقية نحو السماء. ثم انخفض الضوء بسرعة، وظهرت هالة الشمس حول قرص القمر الأسود، قبل أن تنفجر الحشود بالتصفيق والصيحات.وفي بلدة ميديناسيلي ، تحولت الأراضي المفتوحة إلى مدرج طبيعي امتلأ بآلاف الزوار، بعضهم وصل قبل ساعات حاملا الكراسي والكاميرات والتلسكوبات، فيما قطع آخرون رحلات طويلة من واليابان ودول أوروبية لمشاهدة ظاهرة لا تتكرر في المكان ذاته خلال عمر الإنسان.وامتد مسار الكسوف الكلي من وآيسلندا عبر ، قبل وصوله إلى شمال إسبانيا ووسطها وشرقها، ثم انتهائه فوق البحر المتوسط قرب جزر البليار. وشاهد سكان أجزاء واسعة من أوروبا وشمال أفريقيا كسوفا جزئيا بنسب متفاوتة، وفق .وغرقت مدن إسبانية، بينها وبورغوس وليون وسرقسطة وفالنسيا، في الظلام لفترة تراوحت بين ثوان ونحو دقيقتين، بينما بقيت وبرشلونة خارج مسار الكسوف الكلي بفارق ضئيل، رغم اختفاء أكثر من 99 بالمئة من قرص الشمس فيهما.وشهدت الكسوف جزئيا في معظم مناطقها، بينما دخلت رقعة صغيرة في أقصى ، قرب منتزه مونتيسينيو في براغانسا، نطاق الكسوف الكلي لفترة وجيزة.وكانت لحظة الاحتجاب أكثر إثارة بسبب وقوعها قبيل غروب الشمس، إذ ظهر قرص القمر الأسود منخفضا فوق الأفق، محاطا بهالة بيضاء، بينما اكتست السماء بألوان الغروب.ووصفت وسائل إعلام إسبانية المشهد بأنه "ليلتان في يوم واحد"، فيما ركزت التغطية على الثواني القليلة التي تحولت خلالها منطقة براغانسا إلى الموقع الوحيد في البلاد الذي اختفت فيه الشمس تماما.وسجلت تغطيات أوروبية انخفاضا مفاجئا في الضوء والحرارة، وتغير سلوك الطيور والحيوانات، التي تعامل بعضها مع الظلام بوصفه بداية الليل.وبالنسبة إلى آيسلندا، كان الكسوف الأول الذي تشهده ريكيافيك منذ عام 1433، رغم أن السحب حجبت المشهد عن بعض المناطق. أما في وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا، فشاهد السكان كسوفا جزئيا عميقا، تراوحت خلاله نسبة اختفاء الشمس في عدد من المدن الأوروبية الكبرى بين 85 و94 بالمئة.ولم يكن كسوف الأربعاء حدثا منفردا بالنسبة إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، بل بداية ما يسميه علماء الفلك "ثلاثية الكسوف".فمن المقرر أن تشهد إسبانيا كسوفا كليا آخر في أغسطس 2027، يمر هذه المرة عبر جنوب البلاد، قبل كسوف حلقي في يناير 2028.لكن بالنسبة إلى الملايين الذين وقفوا تحت ظل القمر، لم تكن الحسابات العلمية هي ما بقي في الذاكرة، بل تلك الثواني التي اختفت فيها الشمس، وصمتت المدن، ثم عادت الحياة مع أول خيط من الضوء.