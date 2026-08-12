الصحة العالمية تصدر تحذيرا خطيرا: إيبولا قد يصبح الأكثر فتكا في التاريخ

وقال رئيس العالمية للصحفيين إن "تفشي فيروس إيبولا الحالي في يسير على خطى أسوأ تفش في التاريخ للفيروس والذي بحياة أكثر من 11 ألف شخص من أصل أكثر من 28 ألف حالة".وصرح أدهانوم غيبريسوس "بمعدله الحالي، يسير هذا التفشي على خطى أسوأ تفش في غرب إفريقيا بين عامي 2014 و2016".وذكر أن "السباق ضد الفيروس بدأ متأخرا بخطوات عديدة"، وقد أقر ذلك حيث قال: "لقد حقق الوباء تقدما كبيرا، ولا يزال متقدما علينا بكثير، ونحن نحاول اللحاق به".وأعلن عن التفشي الحالي في 15 ايار، لكن السلطات الصحية تقول الآن إن التسلسل الجيني أظهر أنه بدأ قبل ذلك بأشهر أي في شباط.ويختلف هذا الوباء عن معظم حالات تفشي السابقة، إذ لا توجد لقاحات أو علاجات معتمدة لفيروس بونديبوغيو النادر المسبب له.ويقول الخبراء إن "تفشي المرض ينتشر بوتيرة أسرع من جهود التتبع والسيطرة عليه في منطقة نائية بشرق الكونغو تشهد نزاعا مستمرا، بالقرب من الحدود مع جنوب وأوغندا ورواندا".ولا تزال معظم الحالات والوفيات الجديدة تسجل في مجتمعات بعيدة عن متناول العاملين الصحيين.وتقول منظمة العالمية إن "وباء إيبولا الذي يجتاح شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتفاقم بوتيرة أسرع من أي وباء سابق، وتتناقض هذه النتيجة بشكل حاد مع التقدم المحرز منذ الإعلان الرسمي عن الوباء في 15 أيار".وبحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يعتقد أن الوباء وهو السابع عشر المسجل في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عام 1976، قد بدأ قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من إعلانه الرسمي، على الرغم من أنه لم يتسن تحديد تاريخ بدايته بدقة حتى الآن.ويجري حاليا تحقيق وبائي وجيني لإعادة بناء سلاسل انتقاله الأولية.وفي وقت مبكر من شهر ايار، حذرت من التحديات التي يفرضها انعدام الأمن، ونزوح السكان، وتتبع المخالطين في منطقة كان الفيروس قد انتشر فيها بشكل كبير قبل جهود الاستجابة.والجانب الخفي من الوباء هو ما يقلق السلطات الصحية أكثر من غيره، فنسبة كبيرة من المصابين يموتون في مجتمعاتهم بدلا من مراكز العلاج، وكثير منهم لم يكونوا مدرجين في أي قوائم اتصال.وهذا يشير إلى وجود سلاسل انتقال للعدوى لا تدرك، وهذا ما حذر منه تيدروس.وتزداد مخاطر العدوى بشكل خاص في المراحل المتقدمة من المرض، وعندما يتلقى المرضى الرعاية من ذويهم، وأثناء الجنازات.لذا، ترى منظمة الصحة العالمية أن المعركة ستخاض داخل المجتمعات أكثر من مراكز العلاج.ويبلغ تتبع المخالطين للأشخاص المصابين حاليا حوالي 80%، بينما تسعى المنظمة للوصول إلى 95% لتحقيق أي أمل في وقف انتقال العدوى، وقد تم تدريب أكثر من 21 ألف عامل صحي مجتمعي بالفعل.وتسعى السلطات أيضا إلى مضاعفة الطاقة الاستيعابية للعلاج ثلاث مرات لتصل إلى 3000 سرير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتوظيف آلاف إضافية من العاملين في مجال الرعاية الصحية.لكن لا يمكن تغيير السلوكيات بقرار رسمي، فالممارسات التي تسهل انتقال بعض العدوى كالرعاية المنزلية، وطقوس الجنازة، والسفر، متجذرة بعمق في الحياة اليومية.وقد أقر تشيكوي إيهيكويزو المدير التنفيذي لبرنامج في منظمة الصحة العالمية، قائلا: "ما زلنا بعيدين كل البعد عن السيطرة على الوضع.. لسنا في المكان الذي ينبغي أن نكون فيه".وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تتفاقم هذه الاستجابة الصحية بسبب أزمة أمنية مزمنة، فالعنف المسلح يعيق حركة الفرق الطبية وعمليات المراقبة ونقل العينات.وقد أشارت منظمة الصحة العالمية في حزيران إلى أن الحوادث التي تؤثر على المرافق الصحية وتعطل العمليات بشكل مباشر وتزيد من خطر انتقال العدوى دون اكتشافها.