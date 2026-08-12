الكشف عن تفاصيل مثيرة تخص عبور السفن لمضيق هرمز​

ونقلت "وول " عن شركة كبلر، "نصف السفن التي عبرت في أغسطس اختارت المسار الذي تديره ".وأضافت "النصف الآخر من السفن التي عبرت هرمز في أغسطس اختار إخفاء بياناته"، مشيرة الى أن "من بين 166 عملية عبور سلكت سفينتان فقط المسار المدعوم من ".وكان الرئيس الأمريكي قال، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، معتبرا أن بلاده قد تحتفظ بهذه السيطرة.