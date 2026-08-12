تحطم مقاتلة "إف 16" تركية خلال طلعة تدريبية

وأعلنت أن الطائرة تعرضت لعطل أثناء تنفيذ الطلعة التدريبية، قبل أن تتحطم في محيط قيادة بالولاية.وأوضحت أن تمكن من القفز بالمظلة والنجاة، فيما توجهت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، وبدأت الجهات المختصة التحقيق لتحديد أسباب العطل.