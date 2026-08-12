إسرائيل تعلن: جيشنا موجود في لبنان وسوريا وغزة ولن ينسحب

وقال كاتس أثناء تواجده في قرى التماس في : "الجيش الإسرائيلي موجود هنا ليبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، وليدافع عن بأكملها".وقال متباهيا: "نحن هنا في الأعلى وهم في الأسفل، وقد وجهت الجيش الإسرائيلي لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبقاء طويل الأمد في المنطقة".وأضاف: "نرى من هنا سلسلة جبال البوفور، بعد تدمير الأنفاق فيها، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي هنا مناورة عبر ، في عملية اتسمت بالشجاعة والمهارة الكبيرة، وتمكن من هزيمة والسيطرة على البوفور، الذي يحمي المطلة وبلدات الشمال وجنود الجيش الإسرائيلي، ويسيطر الجيش على كامل مناطق حزب الله في الأفق".وتابع: "كما أوضح وأنا بشكل قاطع، فإننا لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية الممتدة من في الغرب، مرورا بمناطق البوفور، وصولا إلى تخوم في الشرق. الجيش الإسرائيلي موجود هنا لحماية بلدات الشمال وقواته، وسنطهر هذه المنطقة ونضمن أمن سكان الشمال، ولن ننسحب بأي حال من الأحوال من المناطق الأمنية، لا في لبنان، ولا في ، ولا في غزة".وشدد على أن "درس السابع من أكتوبر هو أننا نحمي السكان من خلال وجود الجيش الإسرائيلي هنا، في هذه المناطق، لحمايتهم من عمليات التسلل وإطلاق النار وكل التهديدات الأخرى. هذه هي سياستنا، وهذا هو تصورنا".وأشار إلى أن " البوفور توضح أكثر من أي شيء آخر معنى هذه السياسة: نحن في الأعلى، وهم في الأسفل؛ السكان محميون، والجيش الإسرائيلي في الداخل، و200 ألف من السكان في الخارج. نحن ندمر البنية التحتية تحت الأرض وكل البنى التحتية الإرهابية التي أقاموها بدعم إيراني بهدف التوغل إلى ، وندمر جميع المنازل في المنطقة".واكد: "هذه هي سياستنا، وسنواصلها، ولن نسمح بأي حال من الأحوال لأعداء جهاديين من هذا النوع بتهديد سكاننا أو حدودنا. السكان في الخارج، والجنود في الداخل، والمنازل مدمرة".