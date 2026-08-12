إسرائيل: هاجمنا قبل قليل رئيس خلية لحماس

وقال الجيش في خبر نشرته وسائل اعلامية، ان "قواتنا هاجمت قبل قليل رئيس خلية لحماس في شمال قطاع ".وأضاف ان " إيال زامير أمر بتعزيز القوات بكتيبة إضافية في منطقة عقب أحداث بلدة قصرة".