التلوث النفطي يصل شواطئ عُمان.. وتحذيرات من امتداده إلى مصيرة

وقالت الهيئة إن بقع الزيت امتدت على نطاق ساحلي بطول نحو 40 كيلومتراً في رأس مدركة، مع توقع تأثر شواطئ مصيرة ضمن نطاق يتراوح بين 10 و20 كيلومتراً.وأشارت إلى استمرار عمليات الرصد والمسح باستخدام الأقمار الاصطناعية والنماذج العددية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والحد من انتشار التلوث، خصوصاً في المناطق ذات الحساسية البيئية.وتعود الحادثة إلى جنوح الناقلة "كارولين بيزنغي" قبالة جزر الحلانيات، وكانت تحمل نحو 800 ألف برميل من النفط الخام الروسي، وسط مخاوف من تداعيات التلوث على البيئة والكائنات البحرية.