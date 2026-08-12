إسرائيل تقصف مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان



استهدفت القوات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مرتفعات علي الطاهر في بقذائف مدفعية، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في مناطق عدة من الجنوب.

وتداولت منصات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق القصف المدفعي الإسرائيلي على المرتفعات.



وتشهد المنطقة المحيطة بمرتفعات علي الطاهر تصعيداً متكرراً، إذ تعرضت خلال الأيام الماضية لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع استمرار التوتر على الحدود الإسرائيلية.