الخارجية الأمريكية تصدر توجيها الى سفاراتها في الشرق الأوسط

– دولي

أصدرت الامريكية، اليوم الأربعاء، توجيها الى سفاراتها في الشرق الأوسط.

ونقلت سي إن إن عن مصادر قولها ان "الخارجية الأمريكية طلبت من سفاراتها بالشرق الأوسط خططا لمواصلة العمل".

وأضافت ان "الخارجية شددت على ضرورة ان يكون العمل بعدد محدود من الموظفين".



