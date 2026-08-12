ترامب: الجنود الإيرانيون لا يتقاضون رواتب.. والحرس الثوري "مدمر"

وقال في منشور له، إن "لا تملك أي شيء تفعله حيال الحصار البحري الأميركي"، واصفاً الإجراءات الأميركية بأنها "جدار من الفولاذ".وأضاف أن إيران لا تملك قوات بحرية أو جوية، مردفاً أن "الجنود الإيرانيين المتبقين لا يتقاضون رواتبهم، وأن قوات مدمرة".واتم: "القيادة الإيرانية في حالة من عدم اليقين ولا تملك المال ووضع بلادها منهار تماما"، مبيناً أن "معدل التضخم هناك وصل إلى 300%".