شومر يطالب بإحاطة عاجلة بشأن تهديدات تستهدف ترامب

وقال شومر في منشور عبر منصة "إكس"، إن يجب أن يُطلع فوراً على "التهديدات الإيرانية ضد الرئيس، والإجراءات الاستثنائية التي اتُخذت لإخراجه من "، فضلاً عن أي مخاطر تهدد الموظفين الأميركيين أو الأراضي الأميركية.وأضاف أن من "غير المقبول" أن يبقى من دون معلومات بشأن التهديدات، منتقداً ما وصفه باعتماد الإدارة على السرية وغياب الشفافية.وتأتي تصريحات شومر عقب تقارير تحدثت عن مغادرة تركيا على متن طائرة بديلة، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أنه اختبأ لفترة وجيزة داخل حاوية لخدمات التموين أثناء صعوده إلى الطائرة، لدواعٍ أمنية.