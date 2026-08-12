وفاة رئيس الوزراء الصيني الأسبق تشو رونغ جي عن 97 عاماً

وأفادت الرسمية " "، أن تشو كان عضواً في للمكتب السياسي للجنتين المركزيتين الـ14 والـ15 للحزب الشيوعي الصيني.وأشادت أعلى الهيئات الحزبية والحكومية في ، في نعي مشترك، بتشو، ووصفته بأنه "عضو متميز في الحزب ومناضل شيوعي مخلص ورجل دولة بارز".وتولى تشو رئاسة بين عامي 1998 و2003، وقاد خلال تلك الفترة إصلاحات اقتصادية واسعة، شملت إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، كما لعب دوراً بارزاً في انضمام الصين إلى .وارتبط اسم تشو بمرحلة الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في تسريع نمو الاقتصاد الصيني وتحويل البلاد إلى قوة تجارية واقتصادية عالمية.