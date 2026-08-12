الحوثيون يستهدفون ميناء المخا في تصعيد جديد

وقال مصدر عسكري إن الحوثيين أطلقوا اليوم الأربعاء، صاروخين باليستيين باتجاه ، أصابا مرافقه وألحقا أضرارا بالرصيف البحري وبعض المنشآت التشغيلية. ولم ترد، حتى الآن، معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية جراء الهجوم الأخير.ويأتي القصف بعد هجوم واسع استهدف مدينة المخا وميناءها في 9 أغسطس/آب، باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وأسفر، وفق الجيش اليمني، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين، بينهم مدنيون وعسكريون.وتبادلت القوات الحكومية والحوثيون الاتهامات بشأن طبيعة الأهداف، فيما أفادت تقارير بأن الهجمات طالت مناطق مدنية ومنشآت حيوية في المدينة، بينما قالت الجماعة إنها استهدفت مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة.وحذرت السلطات اليمنية من أن تكرار الهجمات قد يؤدي إلى تعطيل عمل الميناء ورفع المخاطر على حركة السفن التجارية في المنطقة، فضلا عن زيادة تكاليف التأمين والشحن وتهديد البيئة البحرية في محيط باب المندب. وتشير التقارير إلى أن حجم الأضرار الناجمة عن الضربة الأخيرة لا يزال قيد التقييم.