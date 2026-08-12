مجلس النواب اللبناني يقر قانون العفو العام

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أقرّ ، اليوم الأربعاء، اقتراح القانون الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، بعد إدخال تعديلات عليه.





وجاء إقرار القانون خلال الجلسة التشريعية التي استأنفها المجلس برئاسة رئيسه ، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال



وانتهى النقاش باقرار مع التعديلات التي تم الإتفاق عليها عبر التصويت عليه برفع الأيدي. وجاء إقرار القانون خلال الجلسة التشريعية التي استأنفها المجلس برئاسة رئيسه ، لمتابعة درس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمالوانتهى النقاش باقرار مع التعديلات التي تم الإتفاق عليها عبر التصويت عليه برفع الأيدي.