10 آلاف أوكراني هاجروا إلى سلوفاكيا خلال النصف الأول من العام

وأفادت وكالة " " الروسية، التي اطلعت على البيانات، بأن عدد الأوكرانيين الذين تم تسجيلهم في سلوفاكيا حتى نهاية النصف الأول من العام بلغ 221 ألفا و920 شخصا، ما يزيد على ما كان في العام الماضي بنسبة 5%.وكان عدد الأوكرانيين الذين حصلوا على حق في سلوفاكيا يبلغ 138 ألفا و826 شخصا مع نهاية عام 2025، ووصل إلى 146 ألفا و459 شخصا حتى نهاية النصف الأول من عام 2026.ويتمتع 56299 مواطنا أوكرانيا بحق الإقامة المؤقتة في سلوفاكيا، بينما حصل 19162 أوكرانيا على الإقامة الدائمة.