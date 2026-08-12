ترامب: واجهت تهديدا مباشرا وانتقلت خلسة بشاحنة تموين إلى طائرة عسكرية

وقال إنه "تسلل خلسة إلى خارج طائرة الرئاسة "إير فورس وان" في لأن جهاز الخدمة السرية والجيش أرادا أن يستقل "طائرة أخرى" بسبب تهديد ما. وأضاف : "أنا أتبع توجيهات جهاز الخدمة السرية والجيش. لقد أرادا مني أن أسافر على متن رحلة أخرى، في طائرة أخرى"، في إشارة إلى ما حدث عقب زيارته لتركيا الشهر الماضي.وكانت كشفت تقارير صحفية أمريكية أن غادر تركيا الشهر الماضي في عملية أمنية سرية، بعد تلقي معلومات استخباراتية عن تهديد إيراني محتمل يستهدفه.ووفقا لصحيفة "وول "، نقلت إلى معلومات بشأن مخطط محتمل لاغتيال ترامب، تضمن احتمال استخدام صواريخ محمولة على الكتف لاستهداف طائرة الرئاسة. ولم تؤكد رسميا مصدر المعلومات أو مدى موثوقيتها.وبحسب " "، صعد ترامب أمام الكاميرات إلى طائرة "إير فورس وان" القديمة من طراز " 747" في مطار ، قبل أن ينقل سرا داخل شاحنة تموين إلى طائرة عسكرية أصغر من طراز "سي-32 إيه"، كانت متوقفة في مكان قريب.وأقلعت الطائرة العسكرية بترامب إلى في ، فيما واصلت الطائرة الرئاسية القديمة رحلتها وعلى متنها صحفيون ومسؤولون وموظفون في ، لتبدو وكأنها تقل الرئيس. ولم يكن بعض أفراد فريق ترامب على علم بانتقاله إلى الطائرة البديلة.وأوضحت التقارير أن العملية نفذت كإجراء تمويهي بهدف إرباك أي جهة قد تستهدف الطائرة الرئاسية، فيما جرى نقل الطائرة الجديدة التي قدمتها قطر إلى بريطانيا بصورة منفصلة، قبل أن يستخدمها ترامب في مواصلة رحلته إلى الولايات المتحدة.وأثارت الواقعة تساؤلات بشأن التجهيزات الدفاعية للطائرة القطرية الجديدة، بعدما أفادت تقارير بأن الطائرة الرئاسية القديمة قد تكون مزودة بأنظمة لحماية نفسها من الصواريخ المضادة للطائرات، في حين لم تكن جميع أنظمة الحماية في الطائرة الجديدة قد اكتملت.وقال البيت الأبيض إن الطائرة الجديدة مجهزة بـ"بروتوكولات أمنية عالية المستوى"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.ولم يؤكد البيت الأبيض حتى الآن كامل تفاصيل عملية التمويه أو طبيعة المعلومات الاستخباراتية التي دفعت إلى تنفيذها.