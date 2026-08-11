اليمن.. الحوثيون يعلنون استهداف مأرب بالصواريخ والمسيرات

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، إن "القوات المسلحة اليمنية تمكنت من استهداف تحشيدات سعودية ومخازن أسلحتها ومقار القيادة في منطقة المخا ومعسكر تداوين في محافظة مأرب".وأضاف سريع أن "العملية تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة"، مؤكدا أن "الإصابات كانت دقيقة وخلفت عشرات القتلى والجرحى بينهم سعوديون".