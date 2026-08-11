ترامب: نشعر بالإحباط من أسلوب إيران في التفاوض

وأضاف ، في حديث لبرنامج "صوت أميركا"، أن الإيرانيين "يوافقون معنا داخل غرف الاجتماعات، ثم يرفضون ما تم التوافق عليه عبر وسائل الإعلام"، واصفاً إياهم بأنهم "مفاوضون للغاية".وأكد ترامب أن لو لم تضرب ، لكانت الأخيرة حصلت على سلاح نووي، مشدداً على أن الحرب كانت ضرورية لمنع من امتلاكه.وأشار إلى أن أسعار النفط أقل مما كانت عليه خلال السابق ، واصفاً الوضع الاقتصادي في إيران بأنه "في حالة فوضى"، ومؤكداً أن طهران تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة.وتابع أن الولايات المتحدة "تتحكم بأموال إيران وتسيطر عليها تماماً"، مدعياً أن طهران تواجه صعوبات في دفع رواتب جنودها، وأن التضخم وصل إلى مستويات مرتفعة، فيما فقدت العملة الإيرانية قيمتها.وفي الشأن العسكري، أكد ترامب أن الولايات المتحدة لا تعاني من نقص في ذخائر الصواريخ، محذراً من قدرة بلاده على توجيه ضربات قوية إلى إيران.