من هو عاطف نجيب الذي حكم بالاعدام مع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحكم بالإعدام لبشار الاسد وشقيقه ماهر الأسد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

من هو عاطف نجيب الذي حكم بالاعدام مع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد؟

دوليات

2026-08-11 | 07:58
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
من هو عاطف نجيب الذي حكم بالاعدام مع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد؟
111 شوهد

السومرية نيوز – دولي
حكم القضاء السوري وجاهياً بالإعدام على المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، متهماً إياه بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال توليه رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت ضد حكم الرئيس السابق بشار الأسد في آذار/مارس 2011.

وجرّمت المحكمة نجيب، بجرائم عدة بينها "القتل العمد" و"القتل القصد لأطفال دون 15 عاماً"، إضافة إلى "التعذيب المُفضي إلى الموت".
وقالت إن الأفعال المنسوبة إليه "جرائم ضد الإنسانية"، وحكمت ب"تنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي الإعدام".
وفيما حضر عاطف نجيب، وهو ضابط سابق برتبة عميد، إلى المحكمة وقد جلس داخل زنزانة في القاعة، غاب متهمون آخرون، من بينهم بشار الأسد وشقيقه ماهر، عن الجلسة التاسعة المخصصة للنطق بالحكم في الدعوى المقامة ضد "المتهمين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري"، وفقاً لوكالة الأنباء السورية (سانا).
في الأثناء، قضت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، غيابياً، بإعدام بشار وماهر إلى جانب ستة متهمين آخرين وهم مسؤولون عسكريون وأمنيون، بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد جاسم الفريج، ولؤي العلي الذي كان يترأّس فرع المخابرات العسكرية في درعا عام 2011.
من هو عاطف نجيب؟
نقلت سانا، عن القاضي فخر الدين العريان الذي ترأّس جلسة المحاكمة، قوله إن "التحقيقات وأقوال الشهود أثبتت تورط المتهم عاطف نجيب في التحقيق مع عدد من المعتقلين عقب بداية الاحتجاجات في درعا"، مشيراً إلى أن "فرع الأمن السياسي في درعا الذي كان يقوده المتهم اقتحم المسجد العمري مع فروع أمنية أخرى، كما أنه كان يقود الحملة الأمنية على المدنيين في درعا في بداية الثورة السورية"، على حد تعبيره.
وأضاف العريان أن "الأفعال المنسوبة إلى نجيب وفقاً للتحقيقات وأقوال الشهود هي جرائم ضد الإنسانية".
وتابع "المحكمة تجرم عاطف نجيب وتحكم عليه بالإعدام".
نجيب، البالغ 66 عاماً، هو ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وشغل سابقاً منصب ‏رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا في جنوب البلاد، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات ضد حكم عائلة الأسد، فيما تحمّله السلطات الانتقالية الحالية "مسؤولية مباشرة عن الحملات ‏القمعية والاعتقالات التي شهدتها المحافظة منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وعلى ‏رأسها حادثة اعتقال أطفال درعا في مارس/آذار من العام نفسه"، وفقاً لما أفادت به سانا.
ففي ذلك الشهر، أوقف أطفال على خلفية كتابة شعارات مناهضة للرئيس السوري حينها على جدران مدرستهم، وتعرّضوا بعدها للتعذيب و"اقتلاع أظافرهم" على أيدي قوات الأمن بحسب الاتهامات. ووقتها برز اسم نجيب كمتهم بالمسؤولية عن الحادثة.
ووفقاً للاتهامات، أساء نجيب إلى وجهاء من المحافظة قصدوا فرع الأمن السياسي للمطالبة بالإفراج عنهم وهو ما فاقم الغضب الشعبي وساهم في اندلاع التظاهرات.
وعقب اندلاع الاحتجاجات، أُبعد نجيب عن منصبه، وحينها أمر الأسد بتشكيل لجنة تحقيق في أحداث درعا، واكتفى بنقل ابن خالته إلى إدلب، حيث شغل منصب رئيس الفرع الأمن السياسي فيها. وفي يونيو/حزيران 2011، أصدرت اللجنة قراراً بمنع نجيب من السفر.
وفي أبريل/نيسان 2011، أدرجته الولايات المتحدة على لائحة عقوبات على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".
وبدأت السلطات الانتقالية في سوريا بمحاكمة نجيب في 26 أبريل/نيسان 2026، بعدما ألقت القبض عليه في 31 من يناير/كانون الثاني عام 2025 في اللاذقية، مسقط رأسه.
وجاء صدور الحكم بحقه، بعد عقد سلسلة من الجلسات القضائية في دمشق.
وقال العريان، إن "نجيب الذي ظهر خلال المحاكمة خلف القضبان، "أنكر" الاتهامات كافة الموجهة إليه، وأثناء مواجهته للضحايا لم يبدِ ذرّة ندم واحدة ولا اعتذاراً، ما دفع المحكمة إلى إنزال العقوبة الأشد" التي يجيزها القانون السوري بحقه".
وتعهّدت السلطات الانتقالية مراراً تحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتُكبت في عهد الأسد، في حين يؤكد ناشطون والمجتمع الدولي على أهمية العدالة الانتقالية، في البلد الذي مزقته الحرب.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف، إنه "في قضية عاطف نجيب، قالت المحكمة كلمتها، هذه ليست نهاية الطريق، لكنها محطة مهمة في طريق العدالة وإنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون".
حمّل تطبيق السومرية للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-11
Play
شارع الجمهورية سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-10
Play
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-10
Play
العراق في دقيقة 10-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-10
Live Talk
Play
Live Talk
الأعشاب: بين الشفاء والمبالغة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-10
Play
الأعشاب: بين الشفاء والمبالغة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
Play
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
Play
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
Play
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
Play
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
شارع الجمهورية سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-11
Play
شارع الجمهورية سوق الغزل - ناس وناس م٩ - الحلقة ٩٨ | الموسم 9
04:00 | 2026-08-11
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-10
Play
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-08-10
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-10
Play
العراق في دقيقة 10-08-2026 | 2026
12:30 | 2026-08-10
Live Talk
Play
Live Talk
الأعشاب: بين الشفاء والمبالغة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-10
Play
الأعشاب: بين الشفاء والمبالغة - Live Talk م٢ - الحلقة ٨٧ | الموسم 2
11:00 | 2026-08-10
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
Play
الرفق بالحيوان 10-08-2026 | 2026
02:30 | 2026-08-10
طل الصباح
Play
طل الصباح
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
Play
ابراج - شنو اول مرة 10-08-2026 | 2026
00:30 | 2026-08-10
عشرين
Play
عشرين
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
Play
مكافحة الفساد.. صولة مستمرة وجولة قادمة - الحلقة ٥٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-08-09
استديو Noon
Play
استديو Noon
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
Play
استديو نون 09-8-2026 | 2026
07:00 | 2026-08-09
علناً
Play
علناً
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
Play
اقتصاد العراق في عين العاصفة- علناً م٥ - الحلقة ٨ | الموسم ٥
15:30 | 2026-08-06
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٨ الى ١٤ آب ٢٠٢٦ | 2026
13:00 | 2026-08-06

اخترنا لك
70 عاماً على منع تعدد الزوجات في تونس.. قرار تاريخي يعود إلى الواجهة من بوابة المرأة والخصوبة
08:07 | 2026-08-11
لبنان يقر قانون إلغاء عقوبة الإعدام
07:13 | 2026-08-11
بالصور.. الحوثيون يستهدفون سفينة تابعة لمصالح سعودية
06:56 | 2026-08-11
إسرائيل تواصل التصعيد جنوب لبنان
06:18 | 2026-08-11
تموز الاعلى حرارة في التاريخ
06:00 | 2026-08-11
قرار جديد من ترامب يشعل الجدل حول لقاحات الأطفال!
05:12 | 2026-08-11

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.