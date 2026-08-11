تموز الاعلى حرارة في التاريخ

وبلغ متوسط درجات الحرارة خلال يوليو 76.9 ، أي نحو 24.9 درجة مئوية، وسط أجواء أكثر دفئا من المعتاد في أنحاء البلاد.وسجلت مواقع عدة في ولايات أيداهو ويوتا ووايومنغ ومونتانا درجات حرارة قياسية هي الأعلى منذ بدء تسجيل البيانات.ووفق الإدارة، تجاوز يوليو الماضي الرقمين المسجلين في تموز عامي 1936 و2012 بنحو 0.1 إلى 0.2 درجة فهرنهايت.كما سجل الشهر رقما قياسيا لمتوسط درجات الحرارة الدنيا بلغ 64.2 درجة فهرنهايت، أي نحو 17.9 درجة مئوية، متجاوزا الرقم السابق المسجل في يوليو 2022 بمقدار 0.7 درجة.تحذيرات لأكثر من 185 مليون شخصودفعت موجة الحر التي بدأت مطلع يوليو السلطات إلى إصدار تحذيرات شملت أكثر من 185 مليون شخص، بينهم سكان مدن كبرى مثل ونيويورك وفيلادلفيا والعاصمة .وأدت الحرارة الشديدة إلى إلغاء أو تأجيل عدد من الفعاليات، من بينها موكب عيد الاستقلال.وبعد أسبوع من تأثر احتفالات بالحرارة والعواصف الشديدة، تسببت "قبة حرارية" في إبقاء مناط أوسع من تحت وطأة درجات حرارة مرتم ورطوبة متواصلة.وسجلت مدينة سيتي في ولاية يوتا، في 12 تموز، أعلى درجة حرارة في تاريخها، بعدما وصلت إلى 109 درجات فهرنهايت، أي نحو 42.8 درجة مئوية، وفق .ووصف خبراء الأرصاد موجة الحر، التي استمرت فترة طويلة على نحو غير معتاد، بأنها "نادرة بشكل استثنائي" في بعض المناطق.فيضانات وجفاف وحرائقولم تقتصر الظواهر المناخية على الحرارة، إذ شهدت مناطق عدة أمطارا غزيرة وفيضانات، بينها منطقة هيل كانتري وشرق .ورغم تلك الفيضانات، جاءت معدلات هطول الأمطار في الولايات المتحدة دون المتوسط، وصُنّف يوليو باعتباره ثالث أكثر أشهر يوليو جفافا على الإطلاق، وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي.وبحلول 4 أغسطس، كانت مساحات واسعة من الولايات المتحدة تعاني الجفاف، وفقا لمرصد الجفاف.وساهم استمرار الطقس الجاف والحار في معظم مناطق الغرب الداخلي والجنوب الغربي وجبال روكي في تأجيج حرائق الغابات، خصوصا في شرق ولاية أوريغون، حيث أتت النيران على أكثر من 140 ألف فدان خلال تموز، وفق الإدارة.