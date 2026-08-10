سوريا.. احتجاجات في "عين العرب" بعد اعتداء على مبنى إداري

وأكدت مديرية إعلام حلب، في بيان، أن "عددا من الأفراد الخارجين عن القانون اعتدوا على مبنى عين العرب (كوباني)"، مشيرة إلى أن قوات الأمن الداخلي عززت انتشارها لملاحقة المعتدين وضبط الأمن والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.وفي تطور لاحق، أقدم محتجون غاضبون على إضرام النار في مقر الأمن الداخلي بالمنطقة، تعبيرا عن رفضهم للاعتداءات التي طالت الأهالي العائدين إلى رأس العين.وتأتي هذه التطورات في أعقاب تنفيذ اتفاق الاندماج بين وقوات "قسد"، حيث تسلمت الحكومة إدارة منطقة عين العرب رسميا في مايو الماضي، وبدأ مدير المنطقة، إبراهيم مسلم، مهامه من المقر الجديد.