أوروبا تواجه موجة حر شديدة أخرى الأسبوع الحالي

وستزيد موجة الحر من مخاطر حرائق الغابات، وتهديد المحاصيل، ويستمر جفاف مجمعات المياه التي تغذي أنهار المنطقة التي تعاني من انخفاض حاد في منسوبها.

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الضغط الجوي إلى ارتفاع درجات الحرارة في شمال إلى ما يقارب 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) يوم الثلاثاء.وتشير بيانات للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، إلى أن درجات الحرارة في جنوب إنجلترا قد تصل إلى منتصف الثلاثينيات، مع احتمال وصولها إلى 38 درجة مئوية في يوم الجمعة.ومن المرجح أن تمنع موجة الحر الخامسة الكبرى التي تشهدها أوروبا هذا العام وصول السحب المحملة بالرطوبة إلى ، مثل نهر ونهر بو ونهر ، حيث أدى انخفاض منسوب المياه إلى مستويات قياسية إلى تعطيل الملاحة وإنتاج الطاقة.ويؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة موجات الحر الشديدة في قارة العالم الأسرع احترارا، مما يرهق شبكات الكهرباء، ويستنزف موارد المياه، ويقلل الإنتاج الزراعي.ووفق المصدر ذاته، من المتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة هذا الأسبوع، خاصة في وجنوبها، لكن من غير المرجح أن يؤثر إجمالي هطول الأمطار بشكل كبير على تدفقات الأنهار الرئيسية، وفقا لتحليل دانيال غاردنر ديكلاودور من "ميت ديسك".وأشارت الوكالة في السياق إلى أن انخفاض منسوب المياه في كاوب على نهر الراين مستمر، وهو نقطة عبور رئيسية لشحنات الأنهار إلى جنوب وسويسرا.وانخفضت المستويات إلى 24 سنتيمترا (9.5 بوصة) قبل أسبوع، وهو أدنى مستوى لها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1880، ووصلت إلى 16 سنتيمترا يوم الاثنين.وتشير توقعات الإدارة الفيدرالية للممرات المائية والشحن إلى أن المستوى قد ينخفض إلى 4 سنتيمترات فقط بحلول يوم الجمعة مع استمرار الطقس الحار وقلة الأمطار في المنطقة.