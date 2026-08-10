البنتاغون يعلن تحطم طائرة عسكرية في جيبوتي

وقالت الوزارة في بيان: "تؤكد في أفريقيا تحطم طائرة عسكرية قرب مطار شبيلي في جيبوتي".ولا يزال التحقيق جاريا في الحادث، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.ووقع الحادث قرابة الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، بحسب البيان، الذي ختم بالقول "لا تشير المؤشرات الأولية إلى أن تدخلا خارجًا هو سبب الحادث".