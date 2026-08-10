انفجارات داخل مصفاة الزاوية في ليبيا

شهدت ليبيا، مساء اليوم الاثنين، انفجارات داخل مصفاة الزاوية.



وقالت وكالة "رويترز" عن مصادر، "انفجارات في خزان وقود بمصفاة الزاوية في ليبيا ولم تعرف بعد طبيعة الحدث".

بدورها، قالت شركة النفطية ، "حريق بخزان في مستودع الزاوية النفطي إثر إصابته في ظروف لا تزال غير معلومة".

وأضافت الشركة "نجدد مناشدتنا لكل الأطراف وقف الأعمال القتالية والابتعاد عن المنشآت النفطية".