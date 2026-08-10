المرشد الأعلى في إيران يصدر أوامر بتعيين عدد من القادة العسكريين

وأفادت الإيرانية، أنه "بموجب الأحكام، أصدر المرشد الأعلى الإيراني السيد مجتبى ، أوامر بتعيين عدد من القادة العسكريين رفيعي المستوى في البلاد".وأضافت أنه "تم تعيين اللواء علي عبد اللهي، رئيسًا لهيئة للقوات المسلحة، فيما عُيّن العميد نائبًا لرئيس للقوات المسلحة".وتابعت: "تولى العميد قيادة حرس الحرس الثورة الإسلامية، فيما عُيّن حسين طائب رئيسًا لمنظمة تعبئة المستضعفين (البسيج)".فيما أكد المرشد الأعلى الإيراني السيد مجتبى خامنئي، أن "التطوير المستمر والشامل للقدرات العسكرية هدفه تعزيز الردع والاستعداد لعمليات هجومية ضد العدو"، لافتًا إلى أنه "من الضروري تطوير القدرات والاستعدادات الشاملة دفاعيًا وأمنيًا للقوات المسلحة والباسيج".وأضاف، "يجب توفير إمكانية الرد الفعال على أي مستوى من التهديدات العسكرية والمركبة والمعرفية"، مشددًا أنه "يجب استكمال مسار دمج هيئة الأركان العامة ومقر خاتم استنادًا لتوجيهات المرشد الراحل".