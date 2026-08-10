حصيلة أولية لضحايا زلزال في كولومبيا

أفادت وسائل إعلام دولية، الاثنين، بحصيلة أولية لضحايا ضرب .

وقالت "أ ف ب" عن مسؤولين، "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إلى 69 قتيلا".

وضرب بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر كولومبيا، اليوم الاثنين، وفق بيانات .

وبحسب البيانات، وقع الزلزال على عمق 99 كيلومتراً، وعلى بعد 31 كيلومتراً من مدينة كارتاغو.