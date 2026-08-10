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حصيلة أولية لضحايا زلزال في كولومبيا
دوليات
2026-08-10 | 13:03
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
109 شوهد
أفادت وسائل إعلام دولية، الاثنين، بحصيلة أولية لضحايا
زلزال
ضرب
كولومبيا
.
وقالت "أ ف ب" عن مسؤولين، "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في
كولومبيا
إلى 69 قتيلا".
وضرب
زلزال
بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر كولومبيا، اليوم الاثنين، وفق بيانات
المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل
.
وبحسب البيانات، وقع الزلزال على عمق 99 كيلومتراً، وعلى بعد 31 كيلومتراً من مدينة كارتاغو.
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