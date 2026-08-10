ايران.. أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس الثوري

وجاء القرار خلفاً للفريق أول في ، الذي اغتيل بضربات امريكية - اسرائيلية.وطالب ، في نص الحكم، "بالارتقاء المستمر بقدرات الحرس الثوري وتعزيز الردع والاستعداد لتنفيذ عمليات هجومية، إلى جانب تعزيز الجوانب الثقافية والتقوى والبصيرة والروح الثورية لدى منتسبي المؤسسة".كما دعا إلى "تطوير أساليب الإدارة والقيادة وفق أسس معنوية وعلمية، والاستفادة من المهارات الحديثة ضمن الهيكل التنظيمي للحرس الثوري".