900 مليون شخص يزامنون "ظواهر" غير مسبوقة

وكشف التحليل المفصل لمليارات نقاط البيانات المستمدة من نموذج "كوبرنيكوس إي-آر-إيه-5" المناخي أن 33 دولة شهدت درجات حرارة قياسية لشهر يوليو/تموز.وفي بعض الدول، أعلنت هيئات الأرصاد الجوية مثل ميتيو-فرانس وآيميت أن الحرارة تجاوزت عتبات غير مسبوقة منذ بدء عمليات القياس، علما أن العديد من الدول التي تمتلك إمكانيات أقل لا تنشر بيانات مناخية مفصّلة.وتكمّل وكالة الصحافة الفرنسية الصورة المناخية العالمية من خلال تحليل البيانات التي يوفرها برنامج كوبرنيكوس بصورة مستقلة.وتشمل البيانات التي حللتها فرانس برس قياسات من الأقمار الاصطناعية ومحطات الأرصاد الجوية الأرضية والبحرية والجوية والنماذج المناخية، وهي تغطي الكرة الأرضية بأكملها على أساس ساعة بساعة، وتعود في تاريخها إلى عام 1970.ومن بين الـ900 مليون شخص المشار إليهم، يعيش نحو 400 مليون منهم في إفريقيا وتحديدا الساحل الصحراوي، إذ سجلت عشر دول في هذه المنطقة درجات حرارة قياسية لشهر يوليو/تموز، من موريتانيا والنيجر وبوركينا فاسو في الغرب إلى وكينيا وإثيوبيا في الشرق.في هذه المناطق الأقرب إلى خط الاستواء، تكون التقلبات في درجات الحرارة والانحرافات عن المعدلات المعتادة عموما أقل من تلك التي تشهدها المناطق المعتدلة. ومع ذلك، تجاوزت درجات الحرارة في بعض الدول مثل تشاد والسودان المعدلات الطبيعية لشهر يوليو بأكثر من درجتين مئويتين، مع اعتماد الأعوام بين 1981 و2010 كفترة مرجعية.وحذّر علماء المناخ في مبادرة "إسناد أحوال الطقس العالمية" الذين يقيّمون دور تغيّر المناخ في الظواهر الجوية ، في يناير/كانون الثاني من أن احتمال أن تشهد منطقة الساحل موجات حر شديد "زادت بنحو عشرة أضعاف" منذ عام 2015.وتعد دول الساحل من بين الأكثر عرضة لتداعيات ارتفاع درجات الحرارة، في وقت تواجه فيه كثير منها بالفعل صراعات مسلحة وانعدام الأمن الغذائي ومستويات مرتفعة من الفقر."إل نينيو" والمجاعةفي وشمال الجنوبية، ساهمت ظاهرة "إل نينيو" المناخية التي بدأت في يونيو/حزيران وستبلغ ذروتها نهاية العام، في تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة.ومن إلى شمال ، وصولا إلى سواحل وهضبة غويانا، شهد نحو 110 ملايين شخص شهر يوليو/تموز الأكثر حرارة منذ بدء تسجيل البيانات.وسجلت السلفادور ونيكاراغوا وهندوراس، الواقعة جميعها في المنطقة المعروفة باسم "الممر الجاف"، أرقاما قياسية لدرجات الحرارة الشهرية في يونيو/حزيران ثم يوليو/تموز، مما يفاقم خطر حدوث مجاعة.وقدّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأربعاء أن أمريكا الوسطى "من المتوقع أن تكون المنطقة الأكثر تضررا من حيث الزيادة النسبية في انعدام الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أنه مع احتساب منطقة ، يصبح من المتوقع أن يتأثر 16 مليون شخص إضافي بحلول نهاية عام 2027.أوروبا "تشتعل"أما في أوروبا، فيعيش نحو 120 مليون شخص في مناطق شهدت في عام 2026 أكثر شهور يوليو/تموز حرارة على الإطلاق، ولا سيما في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا.وفي ، تجاوز الرقم القياسي المعدلات الطبيعية بـ3,8 درجة، وهي معدلات محسوبة مع أخذ الفترة الممتدة من عام 1991 حتى 2020 مرجعا للمقارنة، علما أن تلك الفترة كانت بدورها أشد سخونة من السنوات التي سبقت (1850-1900).وإلى جانب الحرارة، سجلت فرنسا وإسبانيا مستويات قياسية من الجفاف، ساهمت في اندلاع حرائق مدمرة. وفي نهاية يوليو أتى حريق هائل على نحو 42 ألف هكتار وأدى إلى إجلاء أكثر من 220 ألف شخص في منطقة جيروند بجنوب . بالتوازي، امتد أكبر حريق تشهده إسبانيا في تاريخها الحديث على نحو 44 ألف هكتار في مقاطعة أفيلا القريبة من .وشهدت مناطق أخرى من العالم، أصغر مساحة وأكثر تفرقا إنما تضم مجتمعة أكثر من 250 مليون نسمة، درجات حرارة غير مسبوقة لشهر يوليو أيضا، ومنها مقاطعة سيتشوان الصينية وولايتي وايومنغ وكولورادو في وجزيرتي سومطرة وبورنيو في إندونيسيا.