قاليباف يزور بغداد الأسبوع المقبل

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، بأن رئيس يعتزم زيارة الأسبوع المقبل.ولم تتضح حتى الآن تفاصيل الزيارة أو جدول لقاءات قاليباف خلال وجوده في بغداد.