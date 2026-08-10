الرئيس الإيراني: المرشد الأعلى يتمتع بصحة وسلامة جسدية تامة

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية تابعته ، إن "المرشد الأعلى يتمتع من الناحية الجسدية بصحة وسلامة كاملتين".وأضاف انه "قدم توجيهاته، وطرحت عليه الهواجس والمشكلات، وقد استمع إلى حديثي بكل أريحية".وكشف بزشكيان، في وقت سابق من اليوم الاثنين، تفاصيل اجتماعه مع المرشد الايراني السيد مجتبى .وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له، "أجريت لقاء جيدا جدا مع المرشد الأعلى مجتبى خامنئي استمر 7 ساعات وناقشنا فيه قضايا البلاد".وأضاف أن "المرشد الأعلى أوصى بالوحدة والانسجام لأن العدو يركز اليوم على إثارة الانقسام داخل بلادنا".