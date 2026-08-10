الرئيس الايراني عن اجتماعه مع السيد مجتبى خامنئي: استمر 8 ساعات وهذا ما أوصى به

وقال الرئيس الإيراني في تصريحات له، "أجريت لقاء جيدا جدا مع المرشد الأعلى مجتبى استمر 7 ساعات وناقشنا فيه قضايا البلاد".وأضاف أن "المرشد الأعلى أوصى بالوحدة والانسجام لأن العدو يركز اليوم على إثارة الانقسام داخل بلادنا".